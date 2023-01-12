По 550 тысяч тенге получили кандидаты в депутаты Сената на предвыборную агитацию

2 дня осталось до выборов депутатов Сената. Голосование пройдёт 14 января по всей стране. От Северо-Казахстанской области были выдвинуты 5 кандидатов. Все они прошли проверку на соответствие требованиям Конституции и Конституционного закона о выборах. Но до выборов дошли не все.

АСКАР САКИПКЕРЕЕВ, председатель Северо-Казахстанской областной избирательной комиссии:

— Двум кандидатам было отказано в регистрации в связи с непредставлением полного перечня документов, предусмотренных для регистрации. Одному кандидату отменена регистрация в связи с подачей заявления о снятии кандидатуры по собственному желанию.

Председатель Правления «СПК «Солтүстік» Жаксылык Исдаулетов снял свою кандидатуру за 3 дня до выборов. По итогу в бюллетене будет только два кандидата. Это директор филиала Академии государственного управления при Президенте РК по СКО Лаура Каиржанова и председатель Комитета дошкольного и среднего образования министерства образования и науки РК Гульмира Каримова. Все они являются членами партии «AMANAT».

АСКАР САКИПКЕРЕЕВ, председатель Северо-Казахстанской областной избирательной комиссии:

— По группе занятий: 1 — государственный служащий, 1 — депутат маслихата. По специальности: 2 кандидата — преподаватели. При этом оба кандидата имеют несколько специальностей. Средний возраст — 49 лет.

Предвыборная агитация началась 24 декабря и продлится до нуля часов 13 января.

АСКАР САКИПКЕРЕЕВ, председатель Северо-Казахстанской областной избирательной комиссии:

— На предвыборную агитацию каждому кандидату центральной избирательной комиссией установлен размер расходов, покрываемый из средств республиканского бюджета, который составляет 550 тысяч тенге. В список выборщиков включено 187 депутатов маслихатов всех уровней. 5 января т.г. список выборщиков опубликован в СМИ.

Выборы депутата Сената пройдут на совместном заседании 14 января в 11:00 в здании областного русского драматического театра имени Н.Погодина.

Голосование будет проведено в течение одного дня. Всего будет изготовлено 190 избирательных бюллетеней, которые будут переданы под охрану сотрудников департамента полиции.