Легализация иностранных авто в РК начнется 23 января

ДАРЬЯ ПЫШМЫНЦЕВА, корреспондент:

Легализация иностранных автомобилей в Казахстане начнется 23 января. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел страны, выступая на площадке службы центральный коммуникаций. 11 января на уровне правительства были окончательно закреплены правила, условия и сроки применения ставки сбора за первичную регистрацию иностранных транспортных средств. Владельцам таких машин не придется платить утилизационный сбор. При этом автолюбители должны будут обратить внимание на следующие требования.



Иностранный автомобиль подлежит легализации с уплатой ставки сбора и освобождением от утильсбора, если:

— машина была ввезена в РК до 1 сентября 2022 года

— автомобиль не находится в розыске

— транспорт снят с учета по месту прежней регистрации в другом государстве

— в случае необходимости автомобиль прошёл таможенную очистку



Дата въезда будет определяться по базам данных пограничной службы КНБ или органов государственных доходов. Если там не будет необходимой информации, то дата фактического нахождения иностранного автомобиля в республике будет определять по дате первого оформления полюса страхования. На сегодня все вышеперечисленные процессы полностью автоматизированы, объяснил заместитель министра внутренних дел Игорь Лепёха.

ИГОРЬ ЛЕПЁХА, заместитель министра внутренних дел РК:

-Правила будут действовать до 1 июля 2023 года и распространяться на легковые автомобили, малые и средние автобусы с массой до 5 тонн, небольшие грузовые автомобили с массой до 3,5 тонн, в том числе с правосторонним расположением органов управления.

ДАРЬЯ ПЫШМЫНЦЕВА, корреспондент:

— Праворульных машин в Казахстане насчитывается порядка 20 тысяч. Что касается иностранных транспортных средств, то в 2022 году с их участием в стране произошло свыше 700 тысяч ДТП. Больше полутора тысяч аварий совершались наезды на пешеходов. В таких ДТП 481 человек погиб, 2237 получили ранения.

ИГОРЬ ЛЕПЁХА, заместитель министра внутренних дел РК:

— Хочу предупредить, что настоящая легализация иностранных автомобилей — это разовая акция. Впредь гражданам РК после приобретения автомобилей с иностранным учетом необходимо соблюдать требования РК. Еще раз довожу до сведения, что те автомобили, которые не пройдут легализацию либо, те, что были ввезены после 1 сентября 2022 года и не будут зарегистрированы в общем порядке, будут считаться незаконно находящимися на территории страны.

После легализации иностранных автомобилей, которая продлится до 1 июля 2023 года, стражи порядка проведут рейдовые мероприятия.

ДАРЬЯ ПЫШМЫНЦЕВА, корреспондент:

-Легализовать автомобиль можно онлайн через портал электронного правительства. Соответствующее заявление нужно будет оставить в личном кабинете. В нем важно указать установочные данные автомобиля, т.е. VIN-код транспортного средства, данные прежнего владельца, государственные номер авто. Кроме того, легализовать иностранное авто можно в специализированных ЦОНах.

ИГОРЬ ЛЕПЁХА, заместитель министра внутренних дел РК:

-При этом владелец должен предоставить 4 документа: заявление, УДО, паспорт транспортного средства, либо свидетельство о регистрации транспортного средства и документ, подтверждающий право собственности на данный транспорт. После подачи заявления и документов транспортное средство представляется на пункт осмотра в спецЦоне для сверки номерных агрегатов, она будет проводиться экспертом-криминалистом органов внутренних дел.

После через два дня владелец иностранного автомобиля узнает, подлежит его транспорт легализации или нет. В случае успешного прохождения проверки заявителю на его мобильный телефон будет направлено короткое уведомление о положительном результате и необходимости явки в спецЦон. Там будет необходимо заплатить сбор за первичную регистрацию в размере 200 тысяч тенге, госпошлину за техпаспорт — чуть больше 4 тысяч тенге, а также пошлину за госномер. Ее размер составляет чуть больше 9600 тенге.