Как в Казахстане планируют поддерживать инвесторов?

Объем инвестиций в основной капитал по итогам 2022 года составил порядка 15 трлн тг, это 94% от плана. Сейчас инвесторы зачастую занимают выжидательную позицию из-за текущей внешнеэкономической ситуации, но, несмотря на это наблюдается постепенное восстановление инвестиционной активности. При этом отмечается тренд роста прямых иностранных инвестиций в несырьевой сектор республики, передаёт пресс-служба главы правительства. Предлагается сократить сроки согласования госорганами заявок инвесторов на преференции и снизить пороговый объем инвестиций для получения мер господдержки. Премьер-министр поручил выработать дополнительные предложения по улучшению инвестклимата республики. При этом он подчеркнул, что основной акцент нужно сделать на мерах в области обеспечения верховенства закона — по снижению давления на бизнес со стороны правоохранительных и контролирующих органов.



Алихан Смаилов, Премьер-министр РК:

— Нужно пересмотреть уголовно-процессуальный кодекс в части того, чтобы убрать лишние основания и необоснованные причины для возбуждения уголовных дел в отношении бизнеса. Министерству юстиции уже дано соответствующее поручение, но эту работу необходимо усилить и подойти к данному вопросу комплексно. Нужно глубже погрузиться в проблематику, с чем реально предприниматели сталкиваются на практике, и выработать эффективные меры, которые дадут быстрые и конкретные результаты.