75 тысяч рабочих мест появятся в Казахстане в 2023 году

В министерстве труда и социальной защиты населения представили план работы на ближайшую пятилетку. Приоритетное внимание — развитию системы страхования. По словам Тамары Дуйсеновой, главные тренды предлагаемых изменений — это участие в системе государства, работодателей и работников, усиление взаимосвязи между стажем участия и размерами социальных выплат. Таким образом, компенсация утраченного дохода при наступлении рисков будет производиться в большей степени за счет накопленных пенсионных и страховых активов граждан. Кроме того, глава минтруда рассказала о том, что со следующего года введут обязательные пенсионные взносы работодателей для формирования условно-накопительной системы пенсионного обеспечения молодых вкладчиков. Ещё одним направлением работы станет занятость населения.

ТАМАРА ДУЙСЕНОВА, министр труда и социальной защиты населения РК:

«Текущая геополитическая ситуация, значительный приток молодежи, ожидаемое высвобождение и низкая генерация новых рабочих мест являются основными вызовами рынка труда и факторами, влияющими на реальные доходы населения. Поэтому главной целью данного направления работы министерства определено обеспечение не менее одного члена семьи формальной работой и его участие в системе соцобеспечения. Конечным результатом станет трудоустройство в течение года порядка 1 млн человек, включая молодежь, незанятых граждан и лиц с инвалидностью».

В этом году в Казахстане планируют создать порядка 75 тысяч постоянных рабочих мест. В рамках частных инициатив трудоустроят 780 тысяч человек. Кроме того, порядка 20% от общего количества создаваемых рабочих мест направят на трудоустройство молодежи и лиц с инвалидностью.