Житель района им. Г. Мусрепова ушёл на рыбалку и не вернулся

Ушёл на рыбалку и пропал. Житель района им. Г. Мусрепова Болат Акиев 7 января ушел рыбачить на озеро возле села Ступинки района Шал акына. Известно, что с ним было 2 человека. Примерно в 23:00 Болат ушёл в неизвестном направлении. Его поиски активно ведутся.

БЕКТУРГАН ОМАРОВ, начальник отдела по ЧС района Шал акына:

— В поисковых работах задействовано 13 человек и 2 единицы техники ОЧС и ПЧ — 6 района Шал акына и автомобиль высокой проходимости марки «Нива» Тимирязевского района. 16 человек и 4 единицы техники отдела полиции района Шал акына, 10 человек МИО и 1 единица техники. Поиски ведутся в дневное время.

Одет пропавший был в чёрную спортивную шапку с красной полоской и надписью «Tik-Tok», синий камуфлированный костюм с капюшоном, зелёные резиновые сапоги. Рост — 180 см. Если известна какая-либо информация о местонахождении рыбака , просьба обратиться по номерам телефона, указанным на экране. Мужчин, которые были в тот день с пропавшим, допрашивают.

