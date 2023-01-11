В РК утвердят новую Концепцию по охране материнства и детства

В Казахстане будет утверждена новая Концепция по охране материнства и детства. Об этом на расширенном заседании коллегии Минздрава РК рассказал вице-министр здравоохранения Вячеслав Дудник. По его словам, острой остается проблема кадрового дефицита, материально-технического оснащения, изношенности инфраструктуры. Учитывая это, в 2023 году по поручению главы государства прорабатывается вопрос строительства 11 перинатальных центров по международным стандартам. Согласно данным Вячеслава Дудника, в Казахстане на сегодня не хватает 275 акушеров-гинекологов, 323 анестезиологов-реаниматологов, 100 неонатологов. В детских стационарах отмечается дефицит 200 педиатров, 340 анестезиологов-реаниматологов. Острее всего нехватка неонатологов ощущается в Северо-Казахстанской области, отметил вице-министр.

В целях удовлетворения кадровых потребностей министерством в 2022 году выделен госзаказ на 108 образовательных грантов резидентуры по специальности «Акушерство и гинекология», 292 гранта по специальностям «Педиатрия», «Неонатология», «Детская хирургия», «Детская онкогематология». В регионы распределено 290 молодых выпускников, из которых 198 детских врачей, 92 акушера-гинеколога.

ВЯЧЕСЛАВ ДУДНИК, вице-министр здравоохранения РК