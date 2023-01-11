С 10 января стартовало ЕНТ. Сейчас его сдают условно поступившие студенты. Это те, кто не набрал пороговый балл в августе. У них есть возможность пересдать ЕНТ четыре раза. При этом они уже обучаются на первом курсе. Сегодня в зале таких 6 человек. Среди них 20-летний Нурбол Сериков. У него уже есть среднее специальное образование, но решил получить высшее.

НУРБОЛ СЕРИКОВ, студент Kozybayev University:

— Я окончил Петровскую СШ. После я поступил в железнодорожный колледж. Я не смог сдать ЕНТ в августе. Я учусь сейчас на учителя математики и информатики. Сейчас на ЕНТ буду сдавать математику и физику. Я готовился по интернету в YouTube, вспоминал школьные программы. И могу с уверенностью сказать, что смогу сдать ЕНТ.

Пересдачи платные. Каждая обойдётся в 4230 тенге. Если и за эти четыре попытки сдать тестирование не получится, условно поступившего студента отчислят.



ГУЛЬМИРА ОСПАНОВА, директор департамента по приёму Kozybayev University:

— Те ребята, которые сейчас сдадут ЕНТ, приносят сертификат в университет и их переведут в ряд обычных студентов без каких-либо условий. Здесь поступают ребята, которым не хватило 1 балла. Здесь есть ребята, которые хотят поменять профильные предметы или хотят поменять специальность. В университете на данный момент таких 25.

А школьники сдавать единое национальное тестирование начнут на следующей неделе. На данный момент в области 3345 выпускников. Из них подали заявление на сдачу ЕНТ более 2-х тысяч или 71%. Формат тестирования остался прежним.

МАРИЯ ИСМАГАМБЕТОВА, главный специалист управления образования СКО:

— Некоторые изменения все же произошли. Количество вопросов по обязательному предмету «История Казахстана» увеличилось до 20. В то же время по другому обязательному предмету «Грамотность чтения» количество вопросов уменьшилось до 15. И ещё предмет «Информатика» был включен в перечень комбинации предметов, которые могут выбрать учащиеся, если желают поступать на такие специальности, как подготовка учителей информатики, информационные технологии, информационная безопасность.

Сдача тестирования завершится 10 февраля. Следующий этап начнётся в марте.