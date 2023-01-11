Поднимут ли цены на питание в школьных столовых Петропавловска?

В Петропавловске хотят повысить стоимость питания в школьных столовых. Эта новость «гуляет» в чатах мессенджеров и вызывает резонанс у родителей. Предприниматели, которые работают в учебных заведениях, на самом деле хотят поднять стоимость питания для школьников. По их мнению, она занижена, а цены на продукты в последнее время заметно выросли. Ситуацию прокомментировали в городском отделе образования.

БУЛБУЛ АХМАДИКЫЗЫ, заместитель руководителя отдела образования г. Петропавловска

«Стоимость питания в школах по фонду всеобуча для детей из социально уязвимых слоёв населения не повышается и остаётся на прежнем уровне — 500 тенге. Между тем, стоимость питания за счёт родительской платы вынесли на обсуждение и в настоящее время изучают текущее состояние данного вопроса».