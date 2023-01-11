Почти 450 кг наркотических средств изъяли из незаконного оборота полицейские СКО в 2022-м году

Почти 450 кг наркотических средств изъяли из незаконного оборота

полицейские. Таковы итоги прошедшего года. Подробно о результатах и планах наркоборцы рассказали во время прямого эфира на служебных аккаунтах.

— Пресечен канал поставки более 1 кг 200 гр соли — синтетического наркотика. Это 28-летняя жительница города Петропавловска пыталась провезти в город крупную партию наркотиков.

«Рефлекс», «Паутина», «Дармек», «Транзит». В течение прошлого года наряду с оперативно-розыскной деятельностью полицейские вместе с волонтерами, педагогами и врачами провели почти 600 оперативно-профилактических мероприятий. Охватили более 55 тысяч человек.

Иван Терзиди, начальник управления по противодействию наркопреступности ДП СКО

— За 12 месяцев 2022 года выявлено 242 наркоправонарушения, в том числе 121 проступок и 121 преступление, из них 18 фактов хранения наркотических средств в особо крупном размере, 12 фактов контрабанды и 90 фактов сбыта наркотических средств. Из незаконного оборота изъято более 425 кг различных наркотических средств, в том числе более 3,5 кг синтетических наркотиков. Согласно статистики в СКО состоят на учете 499 наркозависимых, из которых 1 — несовершеннолетний. К уголовной ответственности привлечено 139 человек.

Номера анонимных телефонов доверия, самая крупная партия изъятых наркотиков, статус вещества насвай. В ходе эфира стражи порядка отвечали на вопросы зрителей. Полицейские совместно с волонтерами регулярно мониторят соцсети. Тем не менее, они призывают всех неравнодушных пользователей направлять ссылки и скриншоты в личные сообщения официальных аккаунтов УПН. Родителям же следует не бояться говорить о проблеме наркомании со своими детьми. Сегодня срок лишения свободы за сбыт наркотиков составляет от 10 до 20 лет.

