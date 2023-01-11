На четверть снизилось число краж в СКО

Полицейские регистрируют снижение числа имущественных преступлений по итогам 2022 года. Самым распространённым из них являются кражи чужого имущества. За прошедший год в области совершено 1444 кражи — на 18 % меньше, чем в 2021 году. На 31% снижено число краж скота, квартирных — на 32%. Этому во многом способствует всё более широкое использование видеонаблюдения. К слову, раскрываемость квартирных краж выросла с 65 до 74%. Кражи телефонов также уменьшились: зарегистрирован 231 факт, годом раньше 306. Полицейские советуют гражданам быть бдительными, не оставлять деньги и ценности без внимания, держать их во внутренних карманах, не демонстрировать в местах, где их вид может спровоцировать преступный замысел. Также нельзя оставлять документы и ценности в салонах автомобилей. Машины следует оставлять в хорошо освещённых местах, лучше всего — в поле зрения видеокамер.