Браконьеры из Петропавловска застрелили 3-х сибирских косуль

Факт незаконной охоты выявили полицейские в первые дни нового года. Инцидент произошёл в Кызылжарском районе. Двое жителей областного центра отправились на охоту с разрешением на отстрел одного зайца. На самом деле охотились на 3-х сибирских косуль. Браконьеров стражи порядка увидели во время рейда. В салоне внедорожника «Mitsubishi Montero» они обнаружили гладкоствольное ружьё 12 калибра и сумку с мясом животных. Данный факт внесён в Единый реестр досудебных расследований по статье 337-ой Уголовного кодекса РК «Незаконная охота». Оружие, боеприпасы, туши косуль полицейские изъяли. Всего за прошлый год в регионе зарегистрировали 19 таких фактов.