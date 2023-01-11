39 петропавловских семей состоят на учёте в ювенальной полиции

Ювенальные полицейские Петропавловска еженедельно проводят рейдовые мероприятия. В зоне внимания — возможные места скопления подростков, заброшенные дома и подвалы. За 2022 год стражи порядка провели 167 рейдов. К административной ответственности привлечён 1041 правонарушитель. Из них 669 человек — законные представители, допустившие пребывание несовершеннолетних вне жилища в ночное время. Особое внимание уделяется неблагополучным семьям. В настоящее время в Петропавловске на учёте в ювенальной полиции состоят 39 семей. Материалы по 27 из них рассмотрены на заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних. В отдельных случаях полицейским приходится прибегать к направлению детей в специальную организацию образования. За 12 месяцев в Петропавловске суд принял такое решение по четырём подросткам.