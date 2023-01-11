15 аукционов на сумму более 38 млн тенге провели в департаменте госимущества в 2022-м году

В прошлом году в областном департаменте госимущества и приватизации провели 15 аукционов. Сумма продаж превысила 38 млн тенге. В график включали 70 лотов и все они были проданы. Сюда входит автотранспорт, различная оргтехника и многое другое. Занимаются в ведомстве и вопросами размещения государственных органов.

ДАЛАБАЙ КАБДУАЛИЕВ, руководитель отдела департамента госимущества и приватизации СКО:

— Мы оптимизацию провели в департаменте статистики по СКО, там выявили 4 свободных кабинета площадью 117 кв м и туда разместили вновь созданный департамент торговли по СКО. Такую же работу провели в РГП «Госэкспертиза», где высвободили 3 кабинета, туда мы разместили представителей уполномоченных по правам человека.

В каждом районном центре подразделения налогового управления и казначейства теперь будут находиться в одном здании. Высвобожденные помещения передали на баланс в коммунальную собственность районных акиматов.

ДАЛАБАЙ КАБДУАЛИЕВ, руководитель отдела департамента госимущества и приватизации СКО

— Также департамент передает свободные помещения в аренду малому и среднему бизнесу. 3.20Выставляем в портал госреестр, где публикуем о сдаче в аренду. Так, за 2022 год мы заключили 14 договоров, это почти 500 кв м. Плановые поступления от аренды имущества, находящегося в республиканской собственности, за 2022 год составили более 19 млн 187 тысяч тенге, фактически перечислена в бюджет сумма арендной платы в размере 18 749 951 тенге. Выполнение прогноза составило 102%.

В прошлом году здесь заключили 12 договоров доверительного управления госимуществом. Переданная площадь составила почти 800 кв м. Кроме того, есть 16 действующих договоров.

ДАЛАБАЙ КАБДУАЛИЕВ, руководитель отдела департамента госимущества и приватизации СКО

— В основном у нас договоры доверительных управлений в учреждениях комитета уголовно-исполнительной системы. Государство предоставляет помещения, а взамен мы трудоустраиваем осужденных, чтобы они имели рабочие места и оправдывали судебные иски и другие затраты.

Также в прошлом году специалисты ведомства утвердили акт, согласно которому областное управление земельной инспекции стало республиканским государственным учреждением — департаментом по управлению земельными ресурсами СКО.