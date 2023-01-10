СКО в 2023 году примет 138 этнических казахов и 2660 переселенцев

Переселенцы, которые переезжают в северный и центральный регионы из трудоизбыточных областей страны, в 2023 году будут получать единовременную выплату от государства свыше 241 тыс тенге на каждого члена семьи. По информации министерства труда и социальной защиты населения, региональная квота приема кандасов и переселенцев в текущем году выросла и составила 8 652 человека. Предполагается, что северный регион в этом году примет 138 этнических казахов и 2660 переселенцев. Кроме единовременной выплаты для расходов по аренде жилья и оплате коммунальных услуг, которые выплачиваются ежемесячно в течение года, будет выделяться от 51 до 103,5 тыс тенге на семью. В Министерстве труда отмечают, что за последние 32 года в Казахстан вернулись свыше 1 млн кандасов.