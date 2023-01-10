Национальной гвардии РК — 31 год



10 января — День Национальной гвардии РК. В этом году престижному подразделению армии страны исполняется 31 год.

ЕРКЕБУЛАН ЕРСАИНОВ, начальник клуба Академии Национальной гвардии РК

— «Национальная гвардия РК вносит свой вклад в укрепление внутренней стабильности, безопасности граждан. Мы входим в единую систему внутренних дел РК. За это время было много примеров самоотверженности, героических поступков военнослужащих Нацгвардии».

Преданность своей Родине, гордость за службу в одном из лучших подразделений казахстанской армии, примеры мужества и героизма. Военнослужащие Нацгвардии обеспечивают общественный порядок: борются с правонарушителями и приходят на помощь людям, оказавшимся в чрезвычайной ситуации. В честь знаменательной даты офицеров от имени акима области поздравил его заместитель Сатжан Аблалиев.

САТЖАН АБЛАЛИЕВ, заместитель акима СКО

— «Уважаемые офицеры, курсанты, преподаватели и ветераны! Хочу поздравить Вас от имени акима области с праздником. Сегодня Национальная гвардия РК — визитная карточка казахстанской армии. Ваша служба очень важна для всех нас. Вы стоите на передовой. Хочу выразить свою благодарность всем военнослужащим».

В торжественной обстановке здесь наградили тех, кто внёс весомый вклад в развитие и укрепление Национальной гвардии.

Получил свою первую награду Динмухаммед Абылаев. В Академию Нацгвардии поступил в 2016 году. 4 года обучения не прошли даром, признается парень. Сегодня он служит в воинской части 6637.

ДИНМУХАММЕД АБЫЛАЕВ, заместитель командира роты в/ч 6637 НГ РК:

— «Сегодня получаю награду. Я очень рад, это большая честь для меня. Нести службу на благо Родины — моя детская мечта, которую я уверенно воплотил в реальность. Мы обеспечиваем порядок, спасаем людей. Яркий пример — пожар в доме по улице Карима Сутюшева. Тогда мы обеспечивали безопасность жителей дома и помогали огнеборцам. Таким образом, мы помогаем и укрепляем безопасность наших соотечественников».

Всего в СКО службу в Академии Национальной гвардии проходят свыше 2-х тысяч ребят.