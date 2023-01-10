Кто и как следит за зимним содержанием дорог в СКО?

С приходом холодов областной филиал Национального центра качества дорожных активов занимается экспертизой качества зимнего содержания участков автомобильных дорог. За ноябрь-декабрь 2022-го года специалисты центра больше полусотни раз выезжали на республиканские и областные трассы, выявили больше 60-ти замечаний. Все устранены.

ДАРЬЯ ПЫШМЫНЦЕВА, корреспондент:

— Основных замечаний к подрядчикам, связанных с зимним содержанием дорог, немного. Речь идет о снежных накатах, валах на проезжих частях и обочинах, а также о гололеде. И то, и другое может легко создать аварийные ситуации.

Время, которое дается подрядчику для устранения замечаний, зависит от категории дороги. Например, чтобы привести в порядок четырехполосные и шестиполосные автомобильные дороги, даётся от 2 до 4 часов. В случае с двухполосными трассами у подрядчика есть больше времени на работу, а именно от 6 до 8 часов. В зимний период республиканские трассы очищает компания «Казахавтодор».

АЗАМАТ ШУБЕКОВ, начальник отдела филиала РГП «Национальный центр качества дорожных активов» по СКО:

— У них в наличии имеется 120 единиц техники. На сегодня подготовлено 111 единиц техники, что составляет 93%. Также в целях содержания автомобильных дорог у них сейчас подготовлено 500 кубических метров отсева — 100%, подготовлено 2 тысячи кубических метров песка и 420 тонн (ТУПНЯК УБИРАЕМ) технической соли — 100%. 1:18 Имеется личный состав у ТОО «Казахавтодор» 276 человек.

Все замечания, связанные с зимним содержанием дорог, компания «Казахавтодор» устраняет быстро. В новом году их было четыре. Подрядчик устно сообщил об их устранении, но подтвердить это необходимо и письменно. Сложнее всего компаниям такого профиля приходится работать в непогоду.

АЗАМАТ ШУБЕКОВ, начальник отдела филиала РГП «Национальный центр качества дорожных активов» по СКО:

— Когда непосредственно идет буран, метель, то дорога закрывается 5:02 после этого момента дается определенное количество времени, чтобы дорогу очистить и непосредственно уже с органами ГАИ, ДЧС, СКОФ АО «НК «КазАвтоЖол» и подрядной организацией принимается решение об открытии данных участков.

За примерами далеко ходить не нужно. В прошедшие выходные из-за усиления ветра, низовой метели и снегопада на территории СКО вводили ограничения на трех республиканских трассах, на двух областных, а также на 24-х участках дорог в 9-ти районах региона.