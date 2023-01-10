Кражу в особо крупном размере раскрыли полицейские

Надёжными средствами защиты от краж остаются сигнализация и видеонаблюдение. По сведениям оперативников, установить их решила и семья из Петропавловска, ставшая жертвой квартирной кражи в особо крупном размере.
Руслан Назаров — заместитель начальника ДП СКО
— В полицию обратилась жительница г. Петропавловска о том, что кто-то, сломав окно, проник в её дом, похитил деньги, ювелирные украшения и другие ценные вещи. Ущерб составил свыше 20 млн тенге.
Подозреваемого задержали через два дня. Оперативники нашли его в одной из гостиниц г. Астаны. Материальные ценности и большую часть денежных средств они изъяли и вернули владельцам. Раскрытию способствовали камеры видеонаблюдения в окрестностях места преступления.
Руслан Назаров — заместитель начальника ДП СКО
- При проведении оперативных мероприятий сотрудникам криминальной полиции были подняты записи камер видеонаблюдения в районе проживания потерпевшей. Подозрения вызвал мужчина средних лет. Его данные подтвердили коллеги из Кокшетау. Оказалось, что данный мужчина ранее неоднократно был судим. Мужчина задержан, проводятся следственные мероприятия.Полицейские убедительно просят людей принимать меры к защите своего имущества от преступных покушений: использовать надёжные замки, устанавливать решётки на окнах первых этажей. Всего за прошлый год в области зарегистрировано 327 квартирных краж, 263 из них или 80% на сегодня раскрыты.