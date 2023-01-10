Кражу в особо крупном размере раскрыли полицейские



Надёжными средствами защиты от краж остаются сигнализация и видеонаблюдение. По сведениям оперативников, установить их решила и семья из Петропавловска, ставшая жертвой квартирной кражи в особо крупном размере.

Руслан Назаров — заместитель начальника ДП СКО

— В полицию обратилась жительница г. Петропавловска о том, что кто-то, сломав окно, проник в её дом, похитил деньги, ювелирные украшения и другие ценные вещи. Ущерб составил свыше 20 млн тенге.

Подозреваемого задержали через два дня. Оперативники нашли его в одной из гостиниц г. Астаны. Материальные ценности и большую часть денежных средств они изъяли и вернули владельцам. Раскрытию способствовали камеры видеонаблюдения в окрестностях места преступления.

Руслан Назаров — заместитель начальника ДП СКО