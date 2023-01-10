C начала 2023 года изменились размеры госпошлины при получении основных документов в ЦОНах. Об этом сообщили представители профильной пресс-службы.

— Размер госпошлины за выдачу документа, удостоверяющего личность, согласно Налоговому кодексу сейчас составляет 690 тенге. За выдачу паспорта необходимо заплатить 27 600 тенге

— Срок выдачи паспорта и удостоверения личности не превышает 15 рабочих дней с момента подачи заявления. Чтобы сократить этот процесс до трех дней, петропавловцам нужно заплатить — 4983 тенге, до 5 дней — 2752 тенге. В районах области такая услуга стоит 1116 тенге, но сократить время выдачи, удостоверяющих личность документов, там можно только до 7 дней

— Размер госпошлины за выдачу водительского удостоверения составляет 4 312 тенге, свидетельства о браке — 3 450 тенге. При повторной выдаче такого документа нужно будет заплатить 1 725 тенге

— Госпошлина при подаче на развод составляет 6 900 тенге

— Свидетельство о рождении выдается бесплатно. Но при изменении, дополнении, исправлении и восстановлении записи акта необходимо внести 1 725 тенге