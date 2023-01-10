Центр реабилитации, открытый силами матерей, вот уже год помогает особенным детям

Маленькие чемпионы. Так в Петропавловском центре реабилитации «Сенім» называют детей, которые, несмотря на свой возраст, ведут ежедневную борьбу. И непростую. В 2 года 3 месяца у Дамира Ахматакова выявили задержку развития. На свет он появился намного раньше положенного срока. В центре Дамир занимается с инструкторами уже пятый месяц.

ТАТЬЯНА АХМАТАКОВА

— Очень тяжело ездить с ребенком по центрам в другие города. Это нужно оплачивать проживание, находить инструкторов. Очень удобно, что в нашем городе открыли центр. Результатами мы довольны. Он у меня начал лучше стоять. У нас ещё большие надежды на логопеда, на развитие взаимодействия, коммуникации.

А это 12-летняя Эвилина Кох. В 3 года ей поставили диагноз ДЦП. Её отец Михаил Кох — один из тех, кто принимал активное участие вместе с мамами особенных детей в создании этого реабилитационного центра. Вспоминает, как было непросто на старте. Как искали помещение для аренды, инструкторов.

МИХАИЛ КОХ

— Сразу тоже проблемно было, искали места, находили. Мамочки молодцы. Потом начали приезжать инструкторы, и мы начали ходить. Ребенок стал развиваться.

Для Лидии Соболевой находка Петропавловского центра «Сенім» стала настоящим чудом. Реабилитации в Астане помогали её 14-летнему сыну Владимиру с тяжелым детским языковым расстройством. Но такие поездки отнимали много сил и средств. Сейчас у юноши улучшилась концентрация внимания, он стал разговаривать.

ЛИДИЯ СОБОЛЕВА

— У меня первая ассоциация была, что эта реабилитация такая же, как и в Астане. И я решила, что обязательно накоплю деньги и отведу своего сына. Мы начали заниматься у логопеда здесь с мая, прошли 3 курса и с первого же курса нам поставили Р, меня научили делать логопедический массаж. Здесь таких специалистов по нашему диагнозу я не встречала. Для меня это — уникальная возможность.

Порядка 30 курсов лфк, 10 курсов логопедов-дефектологов-эрготерапевтов, около 20 новых специалистов и самое главное — прогресс в развитии особенных детей. Таков итог годовой работы реабилитационного центра, открытого силами матерей.

АЙГУЛЬ ЕШМАНОВА, организатор центра

— Изначально у нас было человек 12-15, сейчас у нас 30 детей. На постоянной основе занимаются 20 ребят. Алихан, мой сын, ползать начал, его учат ходить. Другие детки сидеть начали, у кого-то спинка выпрямилась. За каждого ребенка рады.

На плечах родителей — покупка оборудования, оплата проживания, проезда и питания приглашенным инструкторам. А ещё аренда помещения. Благо в этом году до октября её оплатил спонсор. Помощь центру нужна. В дальнейшем матери хотят открыть садик дневного пребывания, чтобы их дети могли развиваться вместе и коммуницировать. Остро стоит вопрос и по обуви, которую поставляют от государства. Она попросту не подходит детям, а одна такая пара обходится родителям почти в 30 тысяч тенге.