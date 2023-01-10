Будет ли повышение тарифов на коммунальные услуги? 

Тарифы на электроэнергию, тепло- и водоснабжение, канализацию. За ценами на эти коммунальные услуги следят в департаменте по регулированию естественных монополий. Действие моратория Президента закончилось и многие ожидали, что с началом 2023 года тарифы повысят.

ДАМИР ТОКТАМЫСОВ, руководитель департамента Комитета по регулированию естественных монополий по СКО:

— Но по итогу анализа исполнения тарифных смет и инвестиционных программ департамент принял решение оставить данные тарифы на уровне 2022 года. Соответственно с 1 января 2023 года тарифы остались без изменений.

На это было несколько причин, включая то, что не все монополисты выполнили свои обязательства. Ежегодно они предоставляют отчёты об исполнении инвестпрограмм и тарифных смет. Наибольшая сумма необоснованно полученного дохода у АО «Севказэнерго».

ДАМИР ТОКТАМЫСОВ, руководитель департамента Комитета по регулированию естественных монополий по СКО:

— Реализовалась инвестиционная программа 2016-2020 гг. Мы, проанализировав, установили частичное неисполнение мероприятий инвестпрограмм, по итогам которого установлен необоснованно полученный доход в сумме 987 млн тенге.

Тариф на электроэнергию должны были поднять на 10%. Но «Севказэнерго» не реализовал полностью заявленную инвестпрограмму, то есть не понёс тех расходов, о которых заявлял. Потому повышать тариф в 2023 году не стали.

ДАМИР ТОКТАМЫСОВ, руководитель департамента Комитета по регулированию естественных монополий по СКО:

— В департамент поступило 137 жалоб на действия субъектов естественных монополий и общественно значимого рынка. Было проведено 3 неплановых проверки, были установлены нарушения по 3 жалобам.

В основном жалуются потребители, многие были недовольны начислениями за тепло. Из-за аварии на ТЭЦ-2 в домах было холодно. ТОО «Севказэнергосбыт» сделал перерасчёт на сумму свыше 100 млн тенге. Всего департамент в прошлом году возбудил 9 дел. По 6 из них монополисты получили штраф.