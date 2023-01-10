Аким СКО и министры обсудили проблемы региона

Аким Северо-Казахстанской области Айдарбек Сапаров и министр индустрии и инфраструктурного развития РК Марат Карабаев провели двусторонную встречу в Астане. Глава региона Айдарбек Сапаров озвучил проблемные вопросы Северо-Казахстанской области, которые были подняты во время встреч с населением в районах и областном центре. Айдарбек Сапаров акцентировал внимание на решении вопросов в сфере жилищного строительства, ЖКХ, дорог и сетей водоснабжения. На встрече представлены переходящие и новые проекты, реализация которых намечена на 2023 год. В частности, обсудили вопросы дополнительного финансирования для строительства жилья, инженерных сетей микрорайонов и СЭЗ «Qyzyljar», инфраструктуры, строительства и ремонта автодорог и обеспечения сельчан водоснабжением. Также в этот день аким СКО Айдарбек Сапаров провел встречу с министром просвещения РК Гани Бейсембаевым. Были затронуты темы повышения качества образования и реализации национального проекта «Комфортная школа», в рамках которого в СКО построят 4 новые школы.