138 нарушений в сфере экологии выявили в СКО за 2022 год

В 2022 году экологи провели почти 60 проверок предприятий области, выявили 138 нарушений, наложили штрафы на сумму 39 млн тенге. В ведомстве подвели итоги прошлого года.

АЗАМАТ БЕКТАСОВ, руководитель департамента экологии по СКО:

— Нарушения касаются отсутствия разрешения на воздействие, предоставление различных отчётов, нарушения в области обращения с отходами производства и потребления. Без разрешения их накопление, передача.

Так, на 4-х предприятиях пришлось временно приостановить работу в связи с нарушением экологического законодательства. В частности это невыполнение предписаний и отсутствие лицензии на утилизацию. Коснулось это полигона твердобытовых отходов «Кызылжар Тазалык», АО «Атамекен-Агро», ТОО «СКО ФАРМАЦИЯ ЭКОМЕД.KZ и «Асыл логистикс».

АЗАМАТ БЕКТАСОВ, руководитель департамента экологии по СКО:

— На постоянной основе департамент проводит также профконтроль для природопользователей, которые занимаются утилизацией опасных отходов. Это новшество нового экологического кодекса. Раньше любое предприятие получало разрешение и работало. На сегодня этот вид деятельности лицензируемый. Выявляли факты, когда у предприятия не было лицензии, но медучреждения заключали договор с ними и передавали опасные отходы на утилизацию. Эти факты мы тоже выявляли. Различного рода нарушения. Бывают и превышения установленных нормативов.

Атмосферный воздух, водная среда, почва и радиация — за всем этим в ведомстве следят. Выезжают на определенные предприятия и делают замеры, узнают показатели. Проверяют количество выхлопов вредных веществ, состав воды и почвы.

ДАМИР ЖУМАБАЕВ, руководитель отдела лаборатории департамента экологии по СКО:

— Мы мониторим состояние реки Ишим. Выше и ниже в 500 метрах от сброса. К примеру, «Севказэнерго», «Горводоканал», «Очистные сооружения», мы отбираем воду и проводим анализы. Смотрим за тем, как они изменяются в течение года, имеется ли превышение установленных пределов допустимых концентраций. Сколько мы выезжали и делали замеры, как атмосферного воздуха, так и проб воды, превышений существенных не было. По воздуху ни разу. По воде это довольно типичные для региона нашего небольшие превышения. Например, марганца и т.п.

Всю эту работу проджолжат и в текущем году.