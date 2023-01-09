В СКО заболевших гриппом в 6,5 раз больше, чем в прошлом эпидсезоне 

Больше 260 североказахстанцев заразились гриппом с начала эпидсезона. 14 октября прошлого года был первый случай заболеваемости опасным вирусом. Среди заболевших 49 беременных, 83 ребёнка до 14 лет.

АРМАН КУШБАСОВ, заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО:

— Территориально заболеваемость гриппом распределена следующим образом: в г.Петропавловске — 139 сл., по 20 случаев в Кызылжарском районе и в районе Шал акына. Всего в области зарегистрировано 262 случая, из которых 245 случаев гриппа типа В и 17 случаев гриппа типа А.

Все заболевшие были не вакцинированы против гриппа. Всего же прививку получили 75 тысяч североказахстанцев. Это почти 14% населения. Для сравнения, в прошлом эпидсезоне было только 40 заболевших гриппом в нашей области, а в 2020-ом ни одного. Наблюдается и рост заболевших ОРВИ.

АРМАН КУШБАСОВ, заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО:

— Эпидемиологическая ситуация по ОРВИ в СКО на сегодня характеризуется сезонным подъемом заболеваемости. С начала эпидемического сезона 2022-2023 года, это с 1 октября, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года отмечается рост в 1,6 раза. Из которых 65% — это дети до 14 лет.

Санврачи призывают правильно носить маски, соблюдать социальную дистанцию, по возможности не посещать места массового скопления людей и соблюдать правила личной гигиены. Вирус гриппа передается не только воздушно-капельным путем, но и через предметы обихода.