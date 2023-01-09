В СКО на выходных были введены ограничения на 24-х участках районных дорог



Пурга, переметы, плохая видимость. Непогода на севере страны в эти выходные разошлась не на шутку. О том, что поездки на дальние расстояния следует отложить, североказахстанцы узнали еще в пятницу из соответствующих смс-рассылок. А начиная с субботы, в них уже говорилось о закрытии участков трасс.

Спасатели региона сообщали о неблагоприятных погодных условиях через официальные социальные сети. В эти выходные из-за усиления ветра, низовой метели и снегопада на территории СКО было введено ограничение на трех республиканских трассах, на двух областных, а также на 24-х участках дорог в 9-ти районах региона.

ВЛАДИМИР ХУТИНАЕВ, начальник управления кризисных ситуаций ДЧС СКО:

— В данный момент сохраняется ограничение в связи с минусовыми температурами для пассажирского транспорта, а также для дизельных автотранспортных средств на двух автодорогах. От села Токсан би района имени Г.Мусрепова, до границы с Костанайской областью и от села Пресновки до границы с Костанайской областью, Жамбылского района.

Владимир Хутинаев рассказал, что в эти выходные вызволять североказахстанцев из снежных ловушек, спасателям не пришлось. Он напомнил, что в области круглосуточно функционируют пункты обогрева. В регионе их 309.

ВЛАДИМИР ХУТИНАЕВ, начальник управления кризисных ситуаций ДЧС СКО:

— Мобилизированны все пункты обогрева, которые имеются в каждом районном центре, в каждом районе, а также в городе Петропавловске. Эти пункты обогрева работают у нас каждый год. В зимний период они неоднократно встречают всех тех, кто попал в пургу, в ненастье. Хотелось бы еще раз отметить, что получив сообщение об ограничении движения, либо о штормовом предупреждении, нужно ограничить любые передвижения, как по территории области, района, так и между городами.

В 2022-м году в пункты обогрева были доставлены больше тысячи североказахстанцев.