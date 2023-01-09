Три ДТП с пострадавшими зарегистрировано в СКО за выходные

За прошлые выходные на дорогах Северо-Казахстанской области зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия. В результате аварий два человека погибли, 11 получили ранения. 7 января на автодороге «Мамлютка — Костанай» произошло столкновение трех иномарок. 36-летний водитель одной из них вместе с 17-летним пассажиром скончались. Еще восемь участников автоаварии, включая одного несовершеннолетнего, были доставлены в медицинские учреждения для оказания помощи. 8 января в Аккайынском районе на 427 километре автодороги «Астана — Петропавловск» возле села Аралагаш дважды произошло столкновение автомобилей. Суммарно в ДТП участвовали 5 машин. Первый раз с места аварии медики забрали и госпитализировали двоих человек, во второй раз — троих. Полицейскими ведется сбор материалов для назначения необходимых экспертиз и принятия окончательных процессуальных решений. Известно, что водители всех вышеперечисленных автомобилей были трезвыми.

