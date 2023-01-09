Первый учебный день после каникул школьники СКО проведут дома

Новогодние каникулы закончились. Но морозная погода подарила возможность североказахстанским школьникам провести ещё пару дней дома. Занятия в школах отменили по всему региону. В областном управлении образования рассказали, при каких погодных условиях занятия в школах отменяются.

АЙГУЛЬ ОСПАНОВА, главный специалист управления образования СКО:

— Для начального звена — это 25 градусов и ниже при усилении ветра. Для детей с нулевого по 9 класс, когда температура 27 и ниже, также учитывая усиление ветра. И для всех учащихся, включая студентов 1-2 курсов, когда температура воздуха ниже 30 градусов, также учитывая силу ветра.

Сегодня температура воздуха понизилась до минус 35 градусов. Поэтому учиться школьники будут в дистанционном формате.

АЙГУЛЬ ОСПАНОВА, главный специалист управления образования СКО:

— Дистанционное обучение осуществляется через образовательные платформы OnlineMektep, Daryn.Online и систему Kundelik.kz. Актуальным становится приложение Darmen, которое разработано управлением по ЧС, через которое приходит при неблагоприятных погодных условиях смс-рассылка. Она доступна для всех.

Узнать подробную информацию можно на сайтах областного управления, районных отделов образования и школ.