ЧС-ники и полицейские разъясняют автовладельцам о мерах предупреждения возгораний в машине





ЧС-ники Петропавловска вместе с полицейскими проводят рейды по предупреждению возникновения случаев возгораний на автотранспорте. Ежедневно они разъясняют автовладельцам, каких ошибок категорически не нужно допускать при эксплуатации машин.

ДАНИЭЛЬ САРКИСЯН, старший инженер управления по ЧС г.Петропавловска

— Не использовать источник открытого огня для разогревания двигателя автотранспорта. Это чревато возникновением пожара, возгораний. Также распространенной причиной возникновения пожара на автотранспорте является короткое замыкание электропроводки, нарушение в работе аккумуляторной батареи, нарушение в работе газового оборудования, обрыв топливного провода.

В связи с резким понижением температуры воздуха тема становится актуальнее. Риски возгораний в автомобилях зимой повышаются. Чтобы предупредить данные несчастные случаи, следует своевременно обращаться в автосервисы, причем только в официальные, проверять газовое оборудование раз в полгода.

— Приветствую. Старший лейтенант Саркисян Даниэль. Управление по ЧС Петропавловска. Рейдовое мероприятие профилактическое по случаю возникновения пожаров на автотранспорте. Возьмите памятку.

Автомобилисты спасателей слушают внимательно. Что-то узнают новое, что-то уточняют. По словам большинства водителей, за машинами следят.

УАЛИХАН РАХИМОВ, житель села Бесколь, Кызылжарский район

— Меняю масло, заправляю, больше ничего не делаю. Я обязательно слежу всегда. В специализированных центрах.

Предупреждён — значит вооружён. Прислушиваться к советам ЧС-ников — значит уберечь себя и своё авто от несчастного случая.

ДАНИЭЛЬ САРКИСЯН, старший инженер управления по ЧС г.Петропавловска

— Большинство случаев возникновения пожара на автотранспорте является то, что когда автовладельцы заводят авто с помощью автозапуска дистанционно. Вся электропроводка, находящаяся в подкапотном пространстве, обледеневшая. В случае завода авто по автозапуску дистанционно больше риск замыкания и возникновения пожара.

В этом году случаев возгораний зафиксировано не было. В 2022-м из 152 пожаров 30% произошло на автотранспорте.