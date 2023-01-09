Аким СКО А. Сапаров: «Дефицит кадров необходимо устранять»

Аким Северо-Казахстанской области Айдарбек Сапаров посетил ряд промышленных предприятий Петропавловска. Среди них — завод имени Кирова. Здесь собирают компьютерную технику и планшеты. Осваивать их на предприятии начали в 2019-м году.

АЙНАГУЛЬ РАХМЕТОВА, заместитель генерального директора АО «Завод им. С.М. Кирова

— «Наша техника предназначена для унифицированного рабочего места госслужащего. Наша линейка сейчас небольшая. В этом году мы будем её расширять для розничного потребителя».

Свою продукцию завод на отечественном рынке реализует по приемлемым ценам. К примеру, планшет стоит 36 тысяч тенге, ноутбук — 125 тысяч. По сравнению с аналогами, техника дешевле на 40%. В скором времени её здесь усовершенствуют. А это значит, что североказахстанской техникой могут воспользоваться геймеры и IT-специалисты. В прошлом году объём работ на предприятии выполнили на 11 млрд тенге. Эту планку планируют здесь держать и в текущем году.

Ознакомился первый руководитель области с работой АО «Мунаймаш». Здесь производят скважинные штанговые насосы. В 2022-м году собрали изделия для нефтяной промышленности на 6,1 млрд тенге. Отечественная продукция пользуется большим спросом.

После Айдарбек Сапаров посетил ТОО «Трибо». Это единственное предприятие в Казахстане по выпуску тормозных колодок для грузовых и пассажирских железнодорожных вагонов. Портфель заказов прошлого года составил 1,5 млрд тенге. Штат работников — 37 человек. Дефицит кадров есть. Нуждаются в сварщиках.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области

— «Заместителю акима поручаю собрать полностью информацию по кадрам и подготовительные работы надо будет провести. Чтобы подготовить сварщиков, хватает 3 месяца. Большая работа нам предстоит. Нам надо вместе определить план мероприятий по подготовке кадров».

Столкнулись с такой проблемой и в товариществе «ПетроМашЗавод». На производстве по выпуску водораспределительных, насосных, автоматизированных групповых установок и запорной арматуры трудятся 150 человек. Открыты 12 вакансий. Востребованы здесь токари.

Работают в 2 смены. В среднем в месяц сотрудники получают 226 тысяч тенге. В прошлом году продукцию в товариществе реализовали на 2,5 млрд тенге. В 2023-м году планируют объём работ выполнить побольше.

Аким Северо-Казахстанской области Айдарбек Сапаров посетил ряд промышленных предприятий Петропавловска. Среди них — завод имени Кирова. Здесь собирают компьютерную технику и планшеты. Осваивать их на предприятии начали в 2019-м году.

АЙНАГУЛЬ РАХМЕТОВА, заместитель генерального директора АО «Завод им. С.М. Кирова

— «Наша техника предназначена для унифицированного рабочего места госслужащего. Наша линейка сейчас небольшая. В этом году мы будем её расширять для розничного потребителя».

Свою продукцию завод на отечественном рынке реализует по приемлемым ценам. К примеру, планшет стоит 36 тысяч тенге, ноутбук — 125 тысяч. По сравнению с аналогами, техника дешевле на 40%. В скором времени её здесь усовершенствуют. А это значит, что североказахстанской техникой могут воспользоваться геймеры и IT-специалисты. В прошлом году объём работ на предприятии выполнили на 11 млрд тенге. Эту планку планируют здесь держать и в текущем году.

Ознакомился первый руководитель области с работой АО «Мунаймаш». Здесь производят скважинные штанговые насосы. В 2022-м году собрали изделия для нефтяной промышленности на 6,1 млрд тенге. Отечественная продукция пользуется большим спросом.

После Айдарбек Сапаров посетил ТОО «Трибо». Это единственное предприятие в Казахстане по выпуску тормозных колодок для грузовых и пассажирских железнодорожных вагонов. Портфель заказов прошлого года составил 1,5 млрд тенге. Штат работников — 37 человек. Дефицит кадров есть. Нуждаются в сварщиках.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области

* «Заместителю акима поручаю собрать полностью информацию по кадрам и подготовительные работы надо будет провести. Чтобы подготовить сварщиков, хватает 3 месяца. Большая работа нам предстоит. Нам надо вместе определить план мероприятий по подготовке кадров».

Столкнулись с такой проблемой и в товариществе «ПетроМашЗавод». На производстве по выпуску водораспределительных, насосных, автоматизированных групповых установок и запорной арматуры трудятся 150 человек. Открыты 12 вакансий. Востребованы здесь токари.

Работают в 2 смены. В среднем в месяц сотрудники получают 226 тысяч тенге. В прошлом году продукцию в товариществе реализовали на 2,5 млрд тенге. В 2023-м году планируют объём работ выполнить побольше.