Аким области провёл приём граждан

Глава региона Айдарбек Сапаров провёл приём граждан. К акиму области обратилась жительница Петропавловска по вопросу строительства детского сада. Альбина Кудырова отмечает, проект нужный, но затратный.



АЛЬБИНА КУДЫРОВА, жительница г. Петропавловска:

«Землю мы выкупили по улице Гастелло. Все расчеты были предоставлены управлению образования и финансов. Вопрос стоит в том, что управление финансов говорит, что проект дорогой. Мы хотим строиться по ГЧП».

Такой проект областному центру необходим. Более детально механизм финансирования будут рассматривать управления финансов, образования и строительства.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области

«Вместе еще раз рассмотрите данный проект. Для бюджета как в течение 7 лет. Если это выгодно, то надо посмотреть и принять участие. Если не выгодно, надо дать ответ».

Закир Лиров несколько лет назад переехал с юга страны на север. Сейчас он живёт в Мамлютском районе и занимается разведением крупного рогатого скота.



ЗАКИР ЛИРОВ, житель Мамлютского района

«В планах у нас на будущий год увеличение поголовье до 100. Но остро стоит вопрос обеспечения кормами. Сами не можем выращивать, нет земли, косить сено тоже не можем».

Первый руководитель области Айдарбек Сапаров поручил выделить землю для выращивания кормовых культур. В вопросе поручено детально разобраться акимату Мамлютского района. Все поступившие обращения взяты на контроль лично акимом области.