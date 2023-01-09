196 снегоуборочных машин задействовали за выходные в Петропавловске

За два дня в городе выпало 9 мм осадков. В районах им.Г.Мусрепова, Есильском и Айыртауском их было ещё больше — уровень там составил 30,8мм, 16,9 мм и 18,9мм. Уборку снега коммунальщики проводят в усиленном режиме.

АСЕМ АЙТУЛОВА, пресс-секретарь отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог г.Петропавловска:

— Работы ведутся в ночное время. Это с 20.00 вечера до 5.00 утра. В воскресенье работы начались в 18.00 вечера и продолжились до 5.00 утра. После чего у нас проводится работа по подсыпке улиц пескосоляной смесью.

Её заготовили в размере 2,5 тыс тонн. В уборке снега задействовали более 200 человек и 196 спецмашин.

АСЕМ АЙТУЛОВА, пресс-секретарь отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог г.Петропавловска:

— Мы на постоянной основе просим жителей не оставлять свои машины около обочины. Но, к сожалению, до сих пор такие случаи есть. В тех местах, где стоят машины, спецтехника проехать не может, из-за чего снег оттуда не вывозится.

Очищают от снега и дороги областного значения. Их протяженность порядка 2 тыс км, из которых 456 км — это снегозаносимые участки.

ЕРДЕН ШОТЫБАЕВ, руководитель отдела управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог СКО:

— На сегодня по 13 районам задействованы 5 подрядных организаций. 142 единицы техники, 260 человек. «Строительный трест №17» в Жамбылском районе, «Жасыл Есиль» в районе им.Г.Мусрепова, «Кокшетау жолдары» в Акжарском районе и «Казлогистик» в Уалихановском районе. По остальным районам рабоатет наша местная большая организация «Петропавл жолдары».

На данный момент из-за неблагоприятных погодных условий закрыты трассы в 8 районах области.