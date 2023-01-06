Выплаты по потере работы повысят на 45% 

Повышение уровня социальной защищенности работающих граждан, создание социальных лифтов для молодежи, повышение пенсионных выплат. Эти меры отражены в проекте Социального кодекса. Он предусматривает внедрение Цифровой карты семьи для проактивного назначения господдержки, усиление мер соцзащиты детей, повышение доступности специальных соцуслуг для граждан с инвалидностью, особенно в сельской местности, передаёт пресс-служба главы правительства. Премьер-министр подчеркнул, что Социальный кодекс является одним из важнейших документов, который установит базовые социальные права казахстанцев — от рождения до старости. С его принятием соцполитика государства перейдет от заявительной формы в проактивный формат, что позволит повысить качество жизни граждан.

АЛИХАН СМАИЛОВ, Премьер-министр РК:

— С января выплаты по уходу за ребенком будут продлены с одного года до достижения им полутора лет. Для участников системы соцстрахования выплаты по потере работы повысятся на 45% от среднемесячного дохода. В целом предлагаемые в кодексе меры позволят перезагрузить систему социальной защиты и получить положительный эффект от происходящих изменений в данной сфере. В рамках Цифровой карты через информационную систему будет определяться потребность в получении социальной поддержки. То есть гражданин может получить господдержку без обращения в соответствующие органы.

