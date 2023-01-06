В СКО «педагоги» работали в школах с фальшивыми дипломами 

Покупали фальшивые дипломы и работали в школах. Такие факты выявили в СК. По информации областной прокуратуры, ежемесячно в регионе регистрируется не меньше 6 случаев использования поддельных дипломов о высшем образовании. Всего за минувший год установлено 80 таких фактов. Чаще всего псевдопедагоги предоставляли фальшивые дипломы Кокшетауского государственного университета имени Ш.Уалиханова, Кокшетауского университета имени Мырзахметова и Казахского национального педагогического университета им.Абая. Большинство таких дел закрыты по истечению срока давности. Привлечь к уголовной ответственности нельзя, но работы такие «учителя» лишились. Найти тех, кто подделывает дипломы сложно, говорят в прокуратуре, но выявить тех, кто их использует не составляет труда. За последнее, кстати, грозит штраф до 160 МРП, это больше полумиллиона тенге, либо общественные работы на срок до 160 часов или арест до 40 суток.

