Снегозадержание на полях





Аграрии приступили к снегозадержанию на полях. В ТОО «Астык сату компаниясы» эти работы стартовали сегодня. Агротехнический приём выполняют на площиди 103 гектара. Снежный покров здесь составляет чуть больше 10 см — это минимальный показатель для проведения таких работ.



ЕРКЕН БИЛЯЛОВ, директор ТОО «Астык сату компаниясы», Кызылжарский район:

— Видим, что за последние годы снежный покров в нашем регионе небольшой. Вдобавок к этому влаги мало. И дождей, и снега мало, поэтому пришли к решению, что в первую очередь делаем снегозадержание. Результаты есть, что касается зерновых культур и масличных, рапса. К примеру, поля, где мы рапс сеяли, — от 22 до 27 ц/га. Планируем в этом году то же самое.



В прошлом году в области посевная площадь составила 4,4 млн га. Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур составил 4721 тонна при урожайности 15,4 ц/га, масличные — 735,4 тыс тонн при урожайности 7,9 ц/га. Влагообеспеченность полей этой осенью низкая — 50% от среднемноголетних значений. Поэтому снегозадержание — вынужденная мера, чтобы почва по весне была плодоносной. Снежное полотно в регионе неравномерное. Минимальный уровень снега — 0,3 см в районе Шал акына, максимальный — 22см в Мамлютском районе. При этом норма — 32 см.



БАХТИЯР ТОКЖИГИТОВ, руководитель отдела агрономии управления сельского хозяйства по СКО:

— Есть зерносеющие районы: Тайыншинский, Уалихановский, Акжарский, М.Жумабаева, где осадков выпало ниже нормы. Теперь, чтобы получить хороший, достойный урожай, аграрии проводят агрохимические мероприятия. Это в весенний период зяблевая вспашка, а в зимний — снегозадержание. Его проводят на полях снегокопами. Они взбивают снег, чтобы во время метели снег оставался на полях.



Всего по области снегозадержание планируют провести на площади 3,1 млн га, пока освоили 100 тыс га. Работы начались в конце декабря и продлятся до начала марта.

Диана Салихова