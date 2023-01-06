В Казахстане режим «открытое небо» продлен на 5 лет. Это сделали во исполнение поручений Президента по расширению географии полетов и увеличению количества международных рейсов. Данный режим предусматривает снятие всех ограничений по количеству рейсов и предоставление иностранным авиакомпаниям пятой степени «свободы воздуха» на маршрутах, где не оперируют казахстанские авиакомпании. Режим «открытое небо» действовал в 12 международных аэропортах, в том числе и в Петропавловске. Данная система способствует привлечению новых иностранных перевозчиков, развитию конкуренции, открытию международных маршрутов и снижению стоимости авиабилетов.

Айгерим Хамзина