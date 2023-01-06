«По горячим следам» раскрыто преступление благодаря камерам видеонаблюдения и кнопке «SOS»





Ограбление в одном из городских магазинов в декабре раскрыли менее, чем за час. В середине дня в бутике одного из супермаркетов по ул. Н.Назарбаева неизвестный решил украсть со стойки 3 серебряные цепочки. Он был замечен продавцом и скрылся с похищенным. Продавец попыталась догнать злоумышленника, но не смогла, тогда она воспользовалась кнопкой «SOS», установленной поблизости.



Тимур Бимаков — старший инспектор Центра оперативного управления УП г. Петропавловска — -На место происшествия незамедлительно были направлены комплексные силы полиции. На пересечении Назарбаева — Гашека камерами систем видеонаблюдения был замечен подозреваемый, после чего на место происшествия был направлен автопатруль, которые задержали и передали следственно-оперативной группе.



Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по статье 191 Уголовного кодекса РК «Грабёж». Похищенное изъято, проводятся следственные действия.



— На пересечении улиц Назарбаева — Гашека в сторону Шухова мужчина направляется, одетый — чёрная куртка, чёрная шапка. Примите меры к задержанию. Как принимаете?



Современные технические средства повышают оперативность работы полиции. Стражи порядка напоминают: своевременное обращение значительно увеличивает вероятность раскрытия преступлений «по горячим следам». Всего в Петропавловска установлено 7 кнопок «SOS», в этом году их будет больше.

Камилла Карим