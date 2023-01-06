Айдарбек Сапаров поручил профильному управлению помочь «Радуге» с поиском сотрудников

Офисная бумага, изделия санитарно-гигиенического назначения. Более 20-ти наименований продукции выпускает фабрика бумажных изделий. На производстве побывал аким области Айдарбек Сапаров. Объём работы — 15 тысяч тонн в сутки. Используют местное сырьё. В основном макулатуру и только 30% целлюлозы. Всего на предприятии работают 50 человек. Планируют трудоустроить ещё столько же.

Решить вопрос с дефицитом кадров Айдарбек Сапаров поручил градоначальнику Руслану Анбаеву. Для сотрудников здесь создали все условия, заработная плата составляет 200 тысяч тенге.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области

— «Ищите людей сюда. 40-50 человек отправьте сюда, пусть 20 примут.

Многие ищут работу, а не знают куда трудоустроиться. Займитесь, дайте поручения».

После первый руководитель области посетил овощехранилище в оптово-распределительном центре. Здесь хранят товары народного потребления: продукты питания, бытовую химию и многое другое. Максимальная мощность загрузки — 2 тысячи тонн. Ознакомился Айдарбек Сапаров и с работой Петропавловского завода тяжелого машиностроения. Здесь изготавливают детали оборудования для нефтяной промышленности.

МИХАИЛ ВОЙСКОВОЙ, заместитель генерального директора АО «ПЗТМ»

— 2022 год закрыли на 10 млрд тенге. В этом году планируем на 7 млрд, но, думаю, закроем до 10. У нас планируется ещё один контракт, где-то порядка 1 млрд, это по гражданской продукции. Но, мы пока его не считаем, потому что он на стадии проработки. Если получится, то будет 8, поэтому к концу года планируем нарастить».

Объёмы работ необходимо увеличивать хотя бы на 15-20%, отметил аким области. Активно работает в областном центре вагоностроительный завод «Cool Infinity». Здесь производят вагоны-термосы и рефрижераторы. В прошлом году на предприятии собрали почти 140 вагонов. В этом году объёмы планируют увеличить. Посетил Айдарбек Сапаров и завод многопрофильного оборудования. Это единственное предприятие в стране по производству буровых установок и запасных частей к ним. В 2022 году реализовали 7 установок почти на 1, 5 млрд тенге.

ЕЛЕНА БАЛЯРИХИНА, директор ТОО «Завод многопрофильного оборудования»

— «На этот год у нас 5 единиц. В последующем ждём тендер на 7 единиц и ещё 2 единицы у французов возьмём. Остальное взять мы не успеваем. Плюс у них идёт ещё свой инвестиционный план. Мы для них подготавливаем внутреннее оборудование, это станки. Каждый месяц мы делаем по одной установке. Всё нашего производства».

Работают на заводе 142 человека. Средняя заработная плата — 198 тысяч тенге. Во время объезда производственных объектов первый руководитель области Айдарбек Сапаров также посетил товарищество «SMB Group Family», завод по производству стрелочных переводов и ТОО «Венчурная фирма «Поиск». На последней занимаются изготовлением оборудования и запасных частей для нефтеперерабатывающего и геологоразведочного комплексов.