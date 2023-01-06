15 суток ареста грозит водителям за выезд на закрытые трассы из-за непогоды

44 человека спасли из снежного плена с начала зимнего периода в Северо-Казахстанской области. Среди них были и иностранные граждане. Эти данные ЧС-ники привели на брифинге.

МУРАТ КАНГУЖИНОВ, заместитель начальника ДЧС СКО:

— «В районе им. Г.Мусрепова был гражданин Турции, которого мы разместили в пункте обогрева, и в селе Келлеровке — гражданин РФ. Он из Астаны на автобусе отправлялся в РФ. Из года в год у нас идут одни и те же упущения со стороны владельцев автотранспорта».

В основном такие случаи происходят из-за того, что водители заправляют свои автомобили летним толпливом. Поскольку зимнее дорожает, отмечают спасатели.

МУРАТ КАНГУЖИНОВ, заместитель начальника ДЧС СКО

— «Подготовили заблаговременно 300 пунктов обогрева. Сейчас отправили указания в районы, идёт смотр готовности. То есть, чтобы были теплые вещи, предусматривалось питание. Кроме того, город у нас является транзитным. Зачастую здесь проходят автобусы по трассе с гражданами Узбекистана».

С начала года в СК спасатели объявляли о штормовом предупреждении 36 раз. В основном движение ограничивали в южных районах области. К слову, за выезд на закрытые из-за непогоды трассы водителям на первый раз грозит штраф в размере 30 МРП, это 103 500 тенге. В случае повторного нарушения в течение года — арест от 15 до 20 суток. Что касается прогноза синоптиков, со следующей недели в области ожидается резкое понижение температуры воздуха — от 30 до 35 градусов мороза. Спасатели просят североказахстанцев оставаться дома во избежание несчастных случаев.

