В Казахстане ввели ограничения на вывоз скота 

В Казахстане с 31 декабря прошлого года заработали новые правила вывоза сельскохозяйственных животных с территории страны. Введены количественные ограничения на вывоз с территории Казахстана в третьи страны и в государства ЕАЭС бычков в количестве 60 тысяч голов, а также баранов в численности 120 тысяч голов. Квоты установлены исключительно на бычков старше 12 месяцев и баранов старше 6 месяцев, и не распространяются на маточное поголовье, передаёт минсельхоз. Лимит по КРС на 1 откормочную площадку составляет 500 голов, на 1 товаропроизводителя — 200 голов. Сейчас на карантин по республике поставлено свыше 600 коров для дальнейшего экспорта.