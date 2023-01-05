Как будет работать закон о банкротстве граждан в РК?

ДАРЬЯ ПЫШМЫНЦЕВА, корреспондент:

-30 декабря 2022 года глава государства подписал закон «О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан». Соответствующие заявления от казахстанцев будут приниматься с марта 2023 года. Закон предусматривает три вида процедур банкротства физических лиц: внесудебное, судебное. Отдельный вид обозначили, как восстановление платежеспособности. Все три процедуры инициируются самим должником.

Заместитель руководителя областного департамента государственных доходов Бауржан Шайкенов на площадке региональной службы коммуникаций объяснил, что внесудебное банкротство можно применить исключительно по долгам перед банками, микрофинансовыми организациями и коллекторскими агентствами. Разработанный механизм будет работать при следующих условиях.

БАУРЖАН ШАЙКЕНОВ, заместитель руководителя ДГД по СКО:

— Долг заявителя перед банками, микрофинансовыми организациями и коллекторами не должен превышать 5,5 млн тенге. 12 последовательных месяцев на дату подачи заявления гражданин не погашал долг по обязательствам перед банками, микрофинансовыми организациями, коллекторами. У заявителя отсутствует зарегистрированное имущество. До подачи заявления с банком было проведено урегулирование просроченной задолженности.

Чтобы воспользоваться внесудебным видом банкротства, заявление нужно будет подать через портал электронного правительства. Важно, чтобы к нему были приложены перечень кредиторов, а также документ об урегулировании долга с банком или микрофинансовыми организациями.

БАУРЖАН ШАЙКЕНОВ, заместитель руководителя ДГД по СКО:

-По долгам свыше 5,5 млн тенге и по остальным видам долгов граждане смогут применить судебное банкротство. Целью судебного банкротства является максимальное удовлетворение требования кредиторов за счет имущественной массы банкрота. Если единственное жилье является предметом залога, то кредитор будет вправе его изъять в ходе судебного банкротства.

Если единственное жилье не является залогом, кредиторы не смогут на него претендовать. Процедуру судебного банкротства, для которого нужно подать заявление в суд, осуществляют финансовые управляющие. Речь идет о профессиональных бухгалтерах, юридических консультантах, аудиторах.

ДАРЬЯ ПЫШМЫНЦЕВА, корреспондент:

-В законе было учтено и то, что не все должники смогут оплатить услуги финансовых управляющих. Их лицам, относящимся к социально уязвимым слоям населения, у которых отсутствует имущество, оплатит государство. Срок проведения судебного банкротства — 6 месяцев. В последующем продлить его можно будет еще на полгода.

БАУРЖАН ШАЙКЕНОВ, заместитель руководителя ДГД по СКО:

— Третья процедура — восстановление платежеспособности, предусматривает возможность получения в суде рассрочки на оплату долгов (до 5 лет), при наличии стабильного дохода. План восстановления разрабатывается совместно с финансовым управляющим и утверждается в суде.

Туда же подается заявление для восстановления платежеспособности. Преимуществом данной процедуры является то, что после нее человек не обретает статус «банкрот», следовательно, на него не расспространяются следующие последствия.

После признания банкротства:

-Граждане будут ограничены в получении займов и кредитов в течение 5 лет — кроме получения микрокредитов в ломбардах

-Воспользоваться процедурой повторно можно только через 7 лет

-Финансовое состояние заявителей будут мониторить на протяжении 3 лет после банкротства

Заместитель руководителя областного департамента государственных доходов Бауржан Шайкенов рассказал, что долги по алиментам, по возмещению вреда, причиненному жизни и здоровью другого человека, а также по возмещению ущерба по уголовным правонарушениям списанию не подлежат.

