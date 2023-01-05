Инфляция за 2022 год составила 20%. В прошлом году цены на продукты выросли в среднем на 25%. Непродовольственные товары подорожали на 19%, платные услуги — на 14%, передаёт Бюро национальной статистики. Больше всего подорожал сахар-рафинад — на 92%, хозяйственное мыло — на 87%, канцтовары — на 70%. А сжиженный газ в баллонах подешевел на 23%, белокочанная капуста на 15%. Самый высокий уровень инфляции был зафиксирован в столице, Мангистауской, Акмолинской областях. В декабре заметно подорожали огурцы — на 35%, помидоры — на 14%, сладкий перец, репчатый лук. А сахарный песок в декабре подешевел на 4%. Среди непродовольственных товаров выросла цена на технику, в том числе электрообогреватели.

