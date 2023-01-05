37 ТЭЦ Казахстана отремонтируют в 2023 году

98 котлов и 54 турбины реконструируют на 37 теплоэлектроцентралях Казахстана в этом году. Эти данные привели в министерстве энергетики. Согласно информации республиканского ведомства, на эти цели необходимо 182 млрд тенге, что поспособствует снижению уровня износа всех объектов. Сейчас в критической красной зоне находятся 19 ТЭЦ. Также, в минэнерго отметили, что ремонтные работы на предприятиях финансируют за счёт денег, получаемых от оказания услуг по производству тепловой и электрической энергии. Ранее уровень износа некоторых ТЭЦ превысил 90%, а на ремонт инженерных сетей нужно почти 4 трлн тенге.