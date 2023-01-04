Размер пенсий и пособий увеличили с 1 января 2023 года

С 1 января 2023 года размер минимальной заработной платы вырос с 60 тысяч тенге до 70. По трудовому кодексу работодатели не могут начислять сумму ниже этого значения. Потому доход вырастет почти у 1 млн 800 тысяч наемных работников. Также продолжится поэтапное увеличение зарплат врачам, учителям, работникам бюджетной сферы и производственному персоналу. Увеличили с 1 января и размер пенсий.

ГУЛЬБАХЫТ МАНАБАЕВА, заместитель руководителя департамента Комитета труда и социальной защиты по СКО:

— В текущем году размер минимальной базовой пенсии составляет 60% от величины прожиточного минимума. Вместо 54% в прошлом году. А размер максимальной базовой пенсии также составляет 100% прожиточного минимума. Размер прожиточного минимума в этом году составляет 40 567 тенге. Размер солидарной пенсии в текущем году увеличен на 10,5% от получаемого размера.

Помимо этого увеличен размер максимального дохода, который используют для исчисления солидарной пенсии. Сейчас он достиг 55 МРП, это почти 190 тысяч тенге. Благодаря всем этим мерам пенсия выросла больше чем у 2 млн вышедших на заслуженный отдых. В их числе 101 тысяча североказахстанцев. Вырос и МРП. Теперь он составляет 3 450 тенге. За счёт этого в стране увеличились размеры пособий.

ГУЛЬБАХЫТ МАНАБАЕВА, заместитель руководителя департамента Комитета труда и социальной защиты по СКО:

— Размер пособия в связи с рождением ребёнка первого, второго и третьего составит 38 МРП. Это в текущем году 131 100 тенге. На четвертого ребенка и более — 63 МРП или 217 350 тенге. Кроме этого, из республиканского бюджета неработающим родителям назначается пособие по уходу за ребенком, размеры которого вырос на 8,5%.

К слову, с текущего года выплаты по уходу за ребёнком родитель будет получать на протяжении полутора лет, а не 1 года, как было раньше. Размеры пособий для многодетных семей тоже выросли. Семьи с 4 детьми ежемесячно будут получать 55 тысяч тенге, что на 4 тысячи больше прошлогоднего показателя. Семье с 5 детьми начислят 69 тысяч тенге. И чтобы получить положенные выплаты, не нужно никуда ходить и писать заявления. В этом году начинает работать проект «Цифровая карта семьи», которая в нашей области ранее действовала в пилотном режиме.

ГУЛЬБАХЫТ МАНАБАЕВА, заместитель руководителя департамента Комитета труда и социальной защиты по СКО:

— «Цифровая карта семьи» — это электронный уведомитель на право на какие-либо выплаты и дополнительные меры господдержки. За 4 месяца по нашей области через «Цифровую карту семьи» получили более 400 человек в проактивном формате.

Изменения в выплатах почувствует 141 тысяча североказахстанцев. Никаких задержек по начислению пенсий и пособий не будет.