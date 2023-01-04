Более 1600 телефонных звонков на канал «102» приняли за праздничные дни полицейские

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В праздничные дни полицейские несли службу в усиленном режиме. Только в областном центре покой и безопасность граждан круглосуточно охраняли свыше 200 полицейских. В новогоднюю ночь на пульт «102» поступило 389 телефонных звонков. А всего за три праздничных дня полицейские приняли более 1600 обращений. Из них 479 — о совершенных преступлениях и происшествиях, 21 — по ДТП и 17- по нарушениям тишины в ночное время. Также зарегистрировали 45 вызовов на семейные скандалы и 26 сообщений по фактам краж.

АЛЁНА ТКАЧЕНКО, старший инспектор Штаба ДП СКО

— В период с 31 декабря по 3 января на оперативный канал «102» поступило более 1600 телефонных сообщений. Из них около 500 — требовавших немедленного реагирования полиции. Сотрудниками ЦОУ зафиксировано 61 административное правонарушение: 26 нарушений Правил дорожного движения и 35 фактов распития и появления в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения.

Стражи правопорядка напоминают, сообщать в полицию о преступлениях и правонарушениях можно не только по телефонному номеру «102», но и с помощью одноименного мобильного приложения, которое можно бесплатно скачать в App Store и Google Play.