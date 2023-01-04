9 малышей появились на свет в новогоднюю ночь в СКО

На свет в самую волшебную ночь года появились 9 маленьких североказахстанцев. Наступление нового 2023-го года навсегда останется в памяти Амиры Мырзабай. В ночь с 31 на 1 января 25-летняя женщина родила своего второго ребенка. Мальчика назвали Арланом.

АМИРА МЫРЗАБАЙ

— В 2 часа ночи я родила мальчика. К счастью, все прошло хорошо. Рост 53 см, вес 3790 кг. Самочувствие у меня и у моего ребенка хорошее.

А вот это маленький Глеб. Он тоже будет отмечать свой день рождения сразу после боя курантов. У 20-летней Эльвиры он -первенец. Роды прошли благополучно благодаря поддержке медперсонала, говорит женщина.

ЭЛЬВИРА ЕРМЕКБАЕВА

— Мой ребенок родился 1 января в 7:45 с весом 3790 и ростом 53 см. Это были первые роды, очень было страшно. Отношение было хорошим, и мы с ребёнком сейчас хорошо себя чувствуем.

Пока североказахстанцы под залпы салютов и бой курантов встречали новый 2023-й год, медицинский персонал областного перинатального центра был на дежурстве. В новогоднюю ночь оно ничем не отличается от обычного.

АИНА БАЛТАБЕКОВА, акушер-гинеколог областного перинатального центра

— Все доктора, средний медперсонал был в отделениях. Для нас как таковой праздничной новогодней ночи не было, все были на работе. У нас дежурили 5 врачей — 2 анестезиолога-реаниматолога, в родительном отделении находилось 2 врача-ординатора и главный дежурный врач.

С 31-го на 1-е здесь родились два мальчика. А за три праздничных дня на свет появились 16 детей. Всего в СКО в новогодние дни родились 22 ребёнка.