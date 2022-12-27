В 2022 году общий объем финансирования медицинской помощи детям составил 560 млрд тенге. Эти данные озвучил вице-министр здравоохранения РК Вячеслав Дудник. Он подвел итоги Года детей на площадке Службы центральных коммуникаций. Для стационарной помощи развернуто 8 130 детских коек на базе 204 центральных районных больниц, 10 городских и 13 областных учреждений здравоохранения. На республиканском уровне 815 коек в трех основных отечественных Центрах, говорит Вячеслав Дудник. Кроме того, в республике работает 249 родовспомогательных организаций, из них 39 перинатальных центров, при которых развернуто 140 коек для оказания помощи новорожденным. Детских реабилитационных центров в стране 49.

ВЯЧЕСЛАВ ДУДНИК, вице-министр здравоохранения РК:

— Финансирование медицинской реабилитации для детей увеличено до 15 млрд тенге. За 11 месяцев этого года свыше 83 тысяч детей получили лечение основного заболевания с реабилитацией на уровне круглосуточных и дневных стационаров по реабилитации, что на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Услуги медицинской реабилитации в поликлиниках получили 12 тысяч детей.

