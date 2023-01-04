80 единиц спецтехники очищают от снега улицы Петропавловска

Первые дни нового года выдались тёплыми и безветренными, а также щедрыми на осадки. Коммунальщики круглыми сутками убирали снег. На городские улицы за это время выезжало порядка 80 единиц спецмашин.

АСЕМ АЙТУЛОВА, пресс-секретарь отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог г.Петропавловска:

— Работы проводились как в дневное время, так и в ночное. В ночное — с 8 до 5 утра, потом с 5 до 8 — подсыпка песко-соляной смесью. В дневное время у нас ТОО «Коммунхоз» убирает скверы, тротуары, пешеходные переходы.

В ближайшие дни синоптики прогнозируют большое количество осадков и усиление ветра с порывами до 28 м/с, сильную метель. К зимней уборке улиц подготовлено более 200 единиц спецтехники. При необходимости все они будут задействованы в работе. Ответственное товарищество за очистку и вывоз снега — «Благоустройство-Север».

АСЕМ АЙТУЛОВА, пресс-секретарь отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог г.Петропавловска:

— Уважаемые автовладельцы, убедительная просьба не оставлять свои машины вдоль дорог, т.к. это мешает проезду транспорта большого. Те места, где машины стоят, их не убирают.

Из-за опасности на дорогах дальние поездки и выезды из города следует отложить. На трассах работают аварийные службы.