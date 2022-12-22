В уборке снега на дорогах республиканского значения задействовали 109 единиц спецтехники

Протяженность автомобильных дорог республиканского значения в области составляет порядка 2 тысяч километров. За их очистку от снега в зимний период отвечает «ҚазАвтоЖол».

Куаныш Ескендиров — директор СКОФ АО «НК«ҚазАвтоЖол»

— 1939 км автомобильных дорог республиканского значения обслуживает национальная компания «ҚазАвтоЖол», которая имеет 12 производственных баз, на их территории подготовлено 10 пунктов обогрева, 109 единиц техники, в том числе 28 единиц комбинированных дорожных машин, 17 единиц автогрейдеров, 9 единиц погрузчиков, 35 единиц тракторов, 2 единицы бульдозеров. В текущем году нами была проведена работа по передислокации техники из других областей, кроме того нами в 100 % подготовлены необходимых материалов для зимнего содержания.

Можно сказать, что один месяц зимы, остался позади. Однако снега в регионе по-прежнему мало. Спецтехника, говорят специалисты, активно будет задействована в январе-феврале. Дороги не только чистят, но и посыпают противогололедной пескосоляной смесью.

Куаныш Ескендиров — директор СКОФ АО «НК«ҚазАвтоЖол»

— Закуплено 100 процентов необходимых материалов. Это соль, песок, угольные отходы и 2850 метров деревянных щитов.

Контроль зимнего содержания автомобильных дорог республиканского значения осуществляет филиал Национального центра качества дорожных активов. В этом году специалисты провели обследование в области 72 раза. В результате вынесли 110 предупреждений.