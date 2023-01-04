220 школ построят в Казахстане в 2023 году

В текущем году начнется реализация нового национального проекта «Комфортная школа». Планируется строительство порядка 400 полностью укомплектованных необходимым оборудованием школ на 842 тысячи ученических мест, передаёт пресс-служба Премьер-министра страны. Только в 2023 году в регионах начнется строительство 220 школ. Стартует в этом году и проект по модернизации сельского здравоохранения. До 2026 года планируется построить, реконструировать и дооснастить 655 объектов первичной медико-санитарной помощи, модернизировать 12 действующих и открыть 20 новых многопрофильных районных больниц. В текущем году также ожидается принятие еще одного нацпроекта «Доступный интернет», который предусматривает широкомасштабную работу по подключению городов и сел к высокоскоростному интернету.

