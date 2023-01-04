2 человека погибли в огне в СКО в новом году

Об оперативной обстановке с пожарами в период новогодних праздников рассказали на брифинге в ДЧС. В первые дни 2023-го года в области произошло 8 пожаров, в огне погибли 2 человека.

ДМИТРИЙ РАСТИХИН, заместитель начальника ДЧС СКО:

— Первая гибель была зарегистрирована в Бесколе, в Кызылжарском районе утром рано. 1:40 Предположительно мужчина в нетрезвом состоянии курил в постели. Это послужило причиной возникновения пожара.

ДАРЬЯ ПЫШМЫНЦЕВА, корреспондент:

— Вечером 1-го января в частном доме в Рабочем поселке произошел пожар, огнеборцы нашли тело североказахстанца 1989 года рождения. Второму мужчине, который находился в горящем доме, помогла выбраться 19-летняя свидетельница происшествия. От госпитализации пострадавший отказался, он отделался небольшими ожогами.

Спасатели предполагают, что оба мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения, пытались разжечь печь бензином, потому и возник пожар. Точная причина станет известна после проведения всех необходимых экспертиз.

ДМИТРИЙ РАСТИХИН, заместитель начальника ДЧС СКО:

— Новогодние праздники у нас продолжаются долго, еще впереди Рождество, Старый Новый год. Здесь хотелось бы ко всем обратиться, чтобы все друг за другом приглядывали. Особенно кто знает, что их родные и близкие имеют слабость к алкоголю. За ними нужно особое, пристальное внимание, как и за пожилыми, людьми с ограниченными возможностями.

На дорогах области в праздничные дни происшествий не было, рассказали спасатели.

АСЕТ ШАЙКИН, врио начальника отдела ликвидации ДЧС СКО:

-На автомобильных дорогах были задействованы свыше 200 единиц снегоуборочной техники. Во всех районах у нас были приведены в готовность 14 поисково-спасательных отрядов, туда были включены специальная техника, которая в случае необходимости позволила бы нам в кратчайшее время оказать помощь пострадавшим.

Круглосуточно продолжают функционировать пункты обогрева. В области их 309. С 3 января в связи с непогодой было закрыто движение для всех видов транспорта в Айыртауском и Жамбылском районах. Ограничения спасатели сняли, но они продолжают распространяться на Акжарский район. Там из-за усиления ветра, снегопада, низовой метели дороги закрыли 4 января.