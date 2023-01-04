1,5 тыс аварийных и ветхих домов снесут в Казахстане

В 2023 году по республике предусмотрено строительство 15,3 млн квадратных метров нового жилья, передаёт пресс-служба главы правительства.

В регионах будут приняты местные программы реновации по сносу 1500 аварийных и ветхих домов. Кроме того, охват населения услугами водоснабжения планируется повысить до 97%.

Уровень очистки сточных вод в городах республиканского и областного значения должен быть увеличен до 80%, а обеспеченности общедомовыми приборами учета тепла и воды — до 83%.

Будет разработан строительный кодекс, который позволит решить многие системные проблемы отрасли и повысить ее прозрачность.

В текущем году ремонтом охватят почти 12 тысяч км автодорог. Треть из них ждёт строительство и реконструкция, капитальный и средний ремонт проведут на 3 тысячах км, ремонт местной сети коснётся 4,5 тысяч км.